Юрист объяснил, как подать на алименты в действующем браке

Она уточнила, что алименты на детей положены в случае, если отец или мать не участвуют в их содержании. Совместное либо раздельное проживание в этом случае не играет роли. Подать соответствующее заявление можно мировому судье. Для этого должно быть заявлено требование о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку. Помимо прочего, предельной суммой выплат за год является 500 тысяч рублей.

«По вашему выбору заявление о выдаче судебного приказа, как и исковое заявление о взыскании алиментов, подается в суд по месту жительства ответчика (по последнему адресу, известному истцу) либо по вашему месту жительства», — пояснила Шакина.

Также есть возможность подать исковое заявление с требованием алиментов в районный суд. Специалист уточнила, что государственная пошлина составит 150 рублей.