Деньги 06 января 2024, 03:48 Юрист объяснил, как не прогадать с высокими вкладами Юрист Виноградов: при наличии высоких вкладов есть риск лишиться пособий РИА «Новости»

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Сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. Как не прогадать с накоплениями и не лишиться соцвыплат, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в интервью агентству «Прайм».

Вклады имеют значения при назначении единого пособия при беременности и на детей, выплат малообеспеченным, субсидий на оплату коммунальных услуг. Чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.

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«Для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», — отметил Виноградов.

Ранее в России изменили условия на получение кредитных карт. С 1 января 2024 года доля выдачи кредитов для граждан, у кого долговая нагрузка достигает до 80%, составит 25% вместо 30%.

Сейчас с кредитами лучше повременить и дождаться снижения ключевой ставки до 7-9%. Пока наиболее подходящее время для вкладов, отметил экономист Дмитрий Овсянников.