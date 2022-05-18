Юрист назвала порядок платы по кредиту при уходе банка из России

Даже в том случае, если иностранный банк на волне санкций примет решение уйти из России, прекратить выплачивать взятый ранее кредит не получится. Для заемщика в такой ситуации существует несколько вариантов действий. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Если зарубежный банк продал свой бизнес в РФ другому юридическому лицу, россиянин будет выплачивать кредит новому владельцу организации. При этом для заемщика ничего не поменяется, изменять условия кредита правопреемник не имеет права, только если это не прописано в условиях договора.

Если же банк просто ликвидирует свой бизнес в стране, здесь есть два варианта: банк самостоятельно передаст кредиты другим финансовым организациям, либо заемщику предложат самостоятельно рефинансировать задолженность.

Главное, к чему призывает юрист — не паниковать. По словам Гусятниковой, ликвидация юридического лица в России — процесс долгий. Даже в случае, когда нет никаких проблем с активами и кредиторами, он занимает от восьми месяцев.

Ранее сообщалось о том, что новая мера поддержки появилась в Подмосковье. Там предприниматели смогут получить кредит по ставке от 4 до 5,5% годовых на импортозамещение.