Юрист назвал выплаты, срок получения которых истекает 30 сентября

Она отметила, что до 30 сентября принимаются заявления на выплаты, которые были введены в период пандемии коронавируса. Речь идет о семьях с детьми. Помимо прочего, не все родители оформили выплаты на ребенка до трех лет. Еще гражданам положена единовременная выплата семьям с детьми от трех до 16 лет и от рождения до 16 лет. Ее сумма составляет 10 тысяч рублей.

По словам специалиста, чтобы получить деньги, необходимо было подавать соответствующее заявление. Если это не сделано до сих пор, то в настоящий момент документ можно отправить через портал «Госуслуги», оставить его в отделении ПФР или МФЦ.

Также истекает срок банковских льгот для людей, пострадавших от COVID-19. После 30 сентября заемщики, заключившие до 3 апреля этого года кредитный договор, потеряют право обратиться за «кредитными каникулами». Мухамедшина напомнила, что до конца текущего месяца для получения всех социальных выплат нужно будет оформить карту «Мир». В противном случае человек останется без денег.