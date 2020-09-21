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    21 сентября 2020, 16:04

    Юрист назвал выплаты, срок получения которых истекает 30 сентября

    Полина Петрова

    Генеральный директор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина назвала выплаты, срок получения которых истекает 30 сентября, пишет Life.
    Юрист назвал выплаты, срок получения которых истекает 30 сентября

    Она отметила, что до 30 сентября принимаются заявления на выплаты, которые были введены в период пандемии коронавируса. Речь идет о семьях с детьми. Помимо прочего, не все родители оформили выплаты на ребенка до трех лет. Еще гражданам положена единовременная выплата семьям с детьми от трех до 16 лет и от рождения до 16 лет. Ее сумма составляет 10 тысяч рублей.

    По словам специалиста, чтобы получить деньги, необходимо было подавать соответствующее заявление. Если это не сделано до сих пор, то в настоящий момент документ можно отправить через портал «Госуслуги», оставить его в отделении ПФР или МФЦ.

    Также истекает срок банковских льгот для людей, пострадавших от COVID-19. После 30 сентября заемщики, заключившие до 3 апреля этого года кредитный договор, потеряют право обратиться за «кредитными каникулами». Мухамедшина напомнила, что до конца текущего месяца для получения всех социальных выплат нужно будет оформить карту «Мир». В противном случае человек останется без денег.

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