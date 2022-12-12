Деньги 12 декабря 2022, 06:38 Юрист назвал три категории россиян с противопоказаниями к оформлению кредитов Юрист Поздняков посоветовал не брать новые кредиты тем, кто тратит на них половину бюджета РИА «Новости»

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Подавать заявки на кредиты не стоит людям трех категорий — уже имеющим долги, не разбирающимся в системе кредитования и тем, кто не зарабатывает. О рисках для каждой из них агентству «Прайм» рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он посоветовал тем, кто уже тратит на погашение кредитов от 30 до 50% своих доходов, не брать новые ссуды, даже на погашение прежних. Игорь Поздняков объяснил, что погашая старые кредиты новыми, особенно частично, а не полностью, человек рано или поздно окажется в долговой яме, из которой трудно выбраться. К тому же тем, кто тратит на кредиты около 80% бюджета, банки предлагают невыгодные условия рефинансирования, пытаясь себя обезопасить.

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Юрист посоветовал остерегаться кредитов и тем, кто не разбирается в том, как они работают. Особенно это касается пользования кредитными картами, ведь даже при долгом беспроцентном периоде есть определенные условия пользования, нарушив которые, клиент станет должником. Третья категория людей, которым противопоказаны ссуды — безработные или те, кто не имеет постоянного источника дохода.

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