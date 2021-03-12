Юрист назвал признаки скорого банкротства банка

Юрист Екатерина Штыкова объяснила, как определить, что банк скоро объявит себя банкротом. По ее словам, список обанкротившихся организаций постоянно расширяется, написало агентство «Прайм».

Сперва на банк подают заявление в арбитражный суд. После этого организации нельзя привлекать средства от физических лиц. По этой причине, клиент получает отказ в открытии счета или вклада. Также на скорое банкротство указывает высокая доходность. Это говорит о том, что банку срочно нужны деньги, рассказал «ПолитЭксперт».

Штыкова посоветовала обращать внимание на новости. Если есть информация, что банк участвует в судебных разбирательствах, стоит насторожиться. Обычно сотрудники организаций на грани банкротства не сообщают клиентам о проблемах. Чаще всего причиной неудобств называют технические неполадки.