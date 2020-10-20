Юрист назвал подводные камни досрочного погашения кредитов

«Это одна из причин, по которой в банках могут отговаривать клиентов от досрочного погашения. Такие случаи сейчас встречаются. Но по закону отказать человеку, который хочет вернуть долг раньше времени, банк не имеет права», — пояснил специалист.

Он напомнил, что 1 сентября были внесены изменения в закон, благодаря которым можно вернуть часть средств за страховку при досрочном погашении. По словам эксперта, необходимо внимательно проверять договор. В нем может быть прописано, что банк оставляет за собой право выбора варианта процедуры досрочного погашения. Например, за счет сокращения ежемесячной суммы или снижения периода действия кредита.

Необходимо помнить, что банк не может брать дополнительную плату за полное или частичное досрочное погашение. Юрист посоветовал подать заявление за месяц до даты вноса полной суммы. В противном случае банк может расценить перевод как обычный ежемесячный платеж и оставить договор открытым.