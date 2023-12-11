Деньги 11 декабря 2023, 04:10 Юрист назвал два случая списания банком денег без согласия клиента Юрист Гусятников: банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Банк вправе списать деньги со счета клиента без его согласия только по решению суда или в соответствии с условиями договора. Об этом рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Списание по решению суда производится, если имеется исполнительный лист. В банк могут обратиться не только приставы, но и гражданин, в пользу которого выдали документ. Штрафы, долги по алиментам и по кредитам обычно взыскивают на основании судебных приказов, добавил юрист.

Реклама

Гусятников напомнил, что с февраля 2022 года кредитные учреждения обязаны оставлять на счете клиента прожиточный минимум в качестве неприкосновенного запаса, но должнику следует направить соответствующее заявление в банк.

«Также нельзя списывать деньги, которые пришли в счет возмещения вреда здоровью, социальных пособий и алиментов», — предупредил юрист.

Он также посоветовал россиянам внимательно читать договор с банком, чтобы понять, есть ли там условие о списании денег со счета без согласия клиента или нет.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб рассказал, что цифровые финансовые активы, которые в ближайшее время появятся в инструментарии российских банков, подойдут практически всем.