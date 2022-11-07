Юрист назвал банковские карты, которые могут «разорить» | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 02:29 Юрист назвал банковские карты, которые могут «разорить» Юрист Соловьев назвал банковские карты, которые могут приносить убытки Pixabay

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Некоторые банковские карты, о которых забыл владелец, могут приносить убытки, поэтому их нужно вовремя закрывать. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Его слова передал «Прайм».

Обычно банковские карты — как кредитные, так и дебетовые — требуют внесения платежей за годовое обслуживание. Даже если клиент не использует карту, плата все равно взимается, в итоге может образоваться задолженность, напомнил правозащитник.

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Финансовые организации не закрывают банковские карты автоматически. Для этого клиенту следует подойти в офис и написать соответствующее заявление. Соловьев посоветовал время от времени проверять свои карты, чтобы не платить за услуги, которыми вы не пользуетесь.

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Ранее сообщалось, что в некоторых странах перестали обслуживаться карты российской платежной системы «Мир». В начале ноября два банка Киргизии отказались работать с этой системой. Однако Россия обсуждает использование «Мира» в государствах Латинской Америки и Азии.