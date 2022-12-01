Деньги 01 декабря 2022, 22:55 Юрист Мирзеханов рассказал, как получить декабрьскую зарплату до Нового года

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В преддверии Нового года многие люди хотят заранее получить декабрьскую зарплату для того, чтобы подготовиться на эти деньги к празднику. Член Ассоциации юристов России Руслан Мирзеханов рассказал, как правильно договориться с начальством. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист пояснил, что в рамка Трудового кодекса специалист имеет право претендовать на заработную плату вне утвержденного графика выплат. Однако важно действовать в рамках законодательства, чтобы не нарваться на штраф.

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Мирзеханов пояснил, что заработную плату необходимо выдавать не позднее 15 календарных дней со дня получения прошлой выплаты. Чтобы выплатить средства сотруднику раньше положенного срока, необходимо составить новый график. Например, с 1 по 10 января оплатить 15 января, с 11 по 20 января — 25 января, а с 21 по 31 января — 10 февраля.

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