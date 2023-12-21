Деньги 21 декабря 2023, 12:38 Юрист Кваша рассказал о процедуре банкротства, когда нечем платить долги

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В России растет число клиентов микрофинансовых организаций, и многие оказываются не в состоянии выплачивать долги. В таком случае, по словам юриста Дмитрия Кваши, может спасти лишь процедура банкротства, передала «Вечерняя Москва».

В России клиентами МФО являются почти 20 миллионов человек. Многие из них идут за микрокредитами, потому что банки им отказывают по причине высокой долговой нагрузки. И человек загоняет себя в кабальные условия, а потом не может вернуть долг и проценты по нему.

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Если платить совсем нечем, то можно прибегнуть к процедуре банкротства. Ее можно начать, если долг человека выше 500 тысяч рублей, в редких случаях — 300 тысяч. Однако важно не иметь никакого имущества и высокого дохода.

«Если финансовый управляющий обнаружит машины, другие квартиры или дома, то эта процедура затягивается, пока имущество будет продано на торгах, а вырученная сумма покроет часть долга», — рассказал юрист.

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