Деньги 13 марта 2024, 16:27 Юрист Кузнецова: процедура банкротства предусматривает минимальные ограничения

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Институт банкротства в России призван помогать гражданам в сложных финансовых ситуациях. Предусмотренные ограничения, которые следуют за списанием долгов, минимальны. Об этом рассказала юрист Нина Кузнецова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, соответствующие меры нужны лишь для того, чтобы человек вновь не попал в финансовую кабалу.

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Так, ему запрещено быть учредителем и генеральным директором юрлица в течение трех лет. Однако остальные руководящие должности, например начальник цеха, остаются доступными, пояснила эксперт.