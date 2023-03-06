Деньги 06 марта 2023, 14:31 Юрист Курденко рассказала, какие комиссии по кредиту скрыты в договорах на сайте банков

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Зачастую россияне сталкиваются с ситуацией, когда условия платежа по кредиту не соответствуют договоренностям при оформлении документа. О том, на что обратить внимание при оформлении кредита, сообщила юрист Елена Кудерко агентству «Прайм».

По словам специалиста, банки скрыли все комиссии в тексты многостраничных документов, размещенных на сайте финансовых организаций, поэтому заемщику необходимо внимательно ознакомиться со всеми условиями.

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Как сообщили «Известия», незапланированной тратой также может являться страховка, плату за которую банки часто включают в сумму кредита.

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