Юрист Колотович рассказала, что пенсионеры могут получить выплаты на юбилей свадьбы | 360°

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Юрист Колотович рассказала, что пенсионеры могут получить выплаты на юбилей свадьбы

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Пенсионеры, которые прожили в браке не менее 50 лет, могут в честь юбилея получить выплаты от государства. Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на юриста Надежду Колотович.

«Речь идет о парах, состоящих в законном браке более 50 лет: именно с „золотой“ свадьбы начисляются бонусы из бюджета. Далее выплаты, в зависимости от субъекта РФ, полагаются каждые пять или десять лет», — пояснила эксперт.

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Она уточнила, что это касается только 19 регионов страны, в том числе Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калужской, Пензенской и Тюменской областей. Действует ли такая мера поддержки в вашем регионе, можно выяснить в органах защиты. Сумма выплат также зависит от региона, заключила Колотович.

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Выплаты в России

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