Деньги 12 августа 2023, 18:38 Юрист Хрусталева заявила, что за оформление банкротства придется заплатить крупную сумму

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Процедура банкротства имеет подводные камни, о которых важно помнить. Таким мнением поделилась юрист Анна Хрусталева. Об этом сообщила «Российская газета».

В последнее время все чаще стала появляться реклама оформления процедуры банкротства. Примерно за 50 тысяч юристы обещают списать все долги. Однако Хрусталева предупредила, что процесс сбора документов довольно длительный. С большой вероятностью вам придется выложить за проведение банкротства 100-180 тысяч рублей.

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Также списать долги получится далеко не всем. Если вы потратили деньги на путешествия и новую технику, то избавиться от долгов с большой вероятностью не выйдет. А если же средства пошли на лечение родителей, то вы сможете доказать свою добросовестность, написали «Аргументы и Факты».