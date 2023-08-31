Деньги 31 августа 2023, 23:14 Юрист Хижняк посоветовал блогерам заводить ИП для заработка в Интернете

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Блогеры могут зарабатывать на своей деятельности. Однако для того, чтобы все было официально, необходимо открыть ИП. Такой информацией поделился юрист Алексей Хижняк, сообщило РИАМО.

Специалист отметил, что блогеры обязаны отчитываться о своих доходах, а также выплачивать налоги. Необходимо подключить облачную кассу и сервис, который выдает покупателям чеки. Таким образом данные будут автоматически поступать в налоговый орган, уточнил сайт kp.ru.