31 августа 2023, 23:14
Юрист Хижняк посоветовал блогерам заводить ИП для заработка в Интернете
Блогеры могут зарабатывать на своей деятельности. Однако для того, чтобы все было официально, необходимо открыть ИП. Такой информацией поделился юрист Алексей Хижняк, сообщило РИАМО.
Специалист отметил, что блогеры обязаны отчитываться о своих доходах, а также выплачивать налоги. Необходимо подключить облачную кассу и сервис, который выдает покупателям чеки. Таким образом данные будут автоматически поступать в налоговый орган, уточнил сайт kp.ru.
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