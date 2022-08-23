Юрист Харди рассказал, что собственник не может выселить квартиранта за неуплату

Хозяин квартиры не имеет права выгнать жильца за неуплату. Таким мнением поделился адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. Об этом сообщило РИА «Недвижимость».

По словам эксперта, в случае вызова полиции квартиросъемщик может представить сотрудникам органов договор. Протокол они смогут выписать только при условии, что человек шумит или представляет угрозу для других людей.

Если же договориться не получится, то собственнику стоит обратиться в суд. Тогда съемщику придет официальная претензия, передали «Дни.ру».