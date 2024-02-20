Деньги 20 февраля 2024, 13:39 Юрист Хаминский: задержка платежа по рассрочке испортит кредитную историю

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Покупка товаров в рассрочку или с оплатой «долями» стала для многих обыденностью. При этом даже минимальная задержка по этим платежам может плохо повлиять на кредитную историю, сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, многие потребители не вникают в условия предоставления рассрочки. Клиенты не догадываются, что по факту происходит заключение договора на кредит с банком. В таких ситуациях даже краткосрочная задержка платежа мгновенно отразится в кредитной истории, сообщил «ФедералПресс».

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«И когда станет вопрос об ипотеке или покупке автомобиля, это может стать основанием для отказа в предоставлении кредита», — отметил Хаминский.