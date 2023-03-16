Деньги 16 марта 2023, 17:10 Юрист Хаминский рассказал, с чем связано смягчение ответственности за уклонение от налогов Юрист Хаминский заявил, что экономика России держится на предпринимателях

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В России смягчили наказание за неуплату налогов. Налоговый юрист Александр Хаминский прокомментировал подобное решение. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

По словам специалиста, на данный момент предприниматели обеспечивают стабильную работу российской экономики. Он подчеркнул, что экономические преступления, безусловно, должны наказываться в соотвествии с законом. Однако они отличаются от тяжких правонарушений, таких как убийство или распространение наркотиков.

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«Преступления в сфере экономики имеют совсем иной характер, и потому доктринальный подход к наказанию также должен отличаться», — рассказал Хаминский.

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