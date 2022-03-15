Юрист Гусятникова рассказала, в каких случаях могут заблокировать банковскую ячейку

Банки в обычных случаях не имеют права отказывать владельцу ячейки в выдаче той суммы, которая в ней хранится, однако есть ситуации, в которых ячейку все же могут заблокировать. Об этом «Прайму» рассказала юрист Полина Гусятникова.

«Даже если вы используете банковскую ячейку не по договору аренды, а по договору ответственного хранения (когда ценности принимают и выдают по описи), то банк не может отказать в выдаче этих денежных средств в той сумме, в которой они имеются в ячейке, так как временные правила введены лишь в отношении валютных счетов и вкладов граждан», — заверила юрист.

Заблокировать ячейку могут при проведении оперативно-розыскных мероприятий или при проверке информации о преступлении — в таком случае доступ к ячейке дают правоохранительным органам, написало ИА Nation News. Также на содержимое ячейки может быть наложен арест для обеспечения иска.