Деньги 25 ноября 2022, 06:01 Юрист Грешнова рассказала, что работодатель имеет право сам решать насчет выплаты 13-й заплаты

Читать 360tv в

Юрист Наталья Грешнова рассказала, что работодатели не обязаны выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Решение этого вопроса остается за ними, сообщило агентство «Прайм».

«Нередко награждают только отличившихся сотрудников, или тех, у кого большой стаж в данной организации», — пояснила Грешнова.

Реклама

Чаще всего 13-ю зарплату выплачивают работникам бюджетных организаций или крупных компаний, а также военнослужащим, уточнило агентство Ura.ru. Кроме того, работодатель имеет право вручить премию не деньгами, а, например, абонементом в спортзал.

Реклама