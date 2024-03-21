Деньги 21 марта 2024, 16:01 Юрист Георгиева посоветовала давать деньги в долг только под расписку

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Чтобы обезопасить себя и вернуть деньги, которые вы дали в долг, не стоит стесняться просить у человека расписку. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что все устные договоренности не имеют юридической силы, поэтому доказать факт обещания вернуть деньги в какой-то срок будет крайне сложно. В расписке же будут четко прописаны и сумма, и дата возврата, о которой договорились стороны. Если должник не захочет отдавать деньги, с этим документом можно идти в суд.

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Как добавило «Радио КП», в расписке также надо указать паспортные данные всех участников, а еще — штрафные санкции за невозврат долга в срок.

«Когда вы получили обратно свои деньги, перестрахуйтесь и снова напишите расписку, что никаких претензий не имеете. Договор считается уже выполненным», — посоветовала юрист.

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