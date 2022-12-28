Деньги 28 декабря 2022, 23:44 Юрист Федорова рассказала, как вернуть деньги за новогоднее шоу

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Бывают ситуации, когда из-за изменений в планах не выходит посетить запланированное новогоднее шоу. Юрист Ольга Федорова рассказала, как можно получить средства за мероприятие. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист объяснила, что если вы передумали, то можно вернуть деньги за шоу. Однако сделать это надо по меньшей мере за 10 дней до мероприятия.

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Кроме того, получить средства назад можно в случае заболевания. Для этого нужно будет предоставить медицинскую справку.

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