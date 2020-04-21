Юрист дал советы по кредитным каникулам

«Сейчас банки предпринимают все возможное, чтобы отложить неполучение тех прибылей, которые у них заложены», — заявил юрист.

Он сообщил, что сейчас можно взять каникулы по любому из кредитов. Но сделать это возможно лишь однажды. Колосов посоветовал брать каникулы на максимальный срок — шасть месяцев. Так как если взять меньше, можно попасть в непростую финансовую ситуацию.

«Лучше брать по-максимуму, потому что приостановить действие этих каникул заявитель вправе сам, никаких штрафных санкций не предусмотрено», — посетовал эксперт.