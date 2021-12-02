Юрист Чихиашвили рассказала о популярных схемах мошенничества с криптовалютой

Юрист Лика Чихиашвили рассказала «ФедералПресс» о двух самых популярных схемах мошенничества с криптовалютой. Это шантаж и «схема Понци».

Шантаж мошенники чаще используют в отношении знаменитостей, но иногда на подобные схемы попадаются и обычные люди.

Злоумышленники угрожают распространить сфальсифицированную информацию, иногда даже неправдивую. Для этого они создают копии реальных криптовалютных бирж, чаще всего ими выступают мобильные приложения и веб-сайты. Также жертву могут вынудить перейти по ссылке с вирусом-вымогателем.

Для того чтобы избежать обмана, стоит сохранить официальный сайт биржи в закладки и проверять каждый раз перед входом, сказала юрист.

«Схема Понци» — распространенная мошенническая схема, при которой прибыль предыдущим инвесторам выплачивается за счет средств новых. Чтобы не попасться на эту удочку, нужно изучить, как устроена валюта. Если схема зависит от других инвесторов, от вложений лучше отказаться.