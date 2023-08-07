Деньги 07 августа 2023, 17:54 Юрист Ченцова заявила, что россияне могут получить до 16 тысяч на подготовку детей к школе

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Государство может выплатить до 16 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. Такой информацией поделилась управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам специалиста, государство оказывает поддержку семьям. Малоимущие граждане могут получить выплаты на подготовку ребенка к школе. Размер суммы зависит от региона. В среднем это 14-16 тысяч рублей.

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«Обычно выплата положена многодетным, малоимущим семьям с доходом менее прожиточного минимума, одиноким родителям и тем, кто воспитывает детей-инвалидов», — рассказала Ченцова.

Написать заявление можно в местном отделении социальной защиты, в МФЦ или через портал госуслуг, написал «Ридус».