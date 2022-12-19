Деньги 19 декабря 2022, 22:22 Юрист Аулов рассказал, как получить годовую премию Юрист Аулов заявил, что решение о выплате годовой премии принимает руководитель компании

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Некоторые работодатели перед Новым годом выплачивают своим сотрудникам 13-ю зарплату. Однако такая выплата не является обязательной. Юрист юридического бюро «Лабазнов и Партнеры» Денис Аулов рассказал, кто может претендовать на годовую премию, написало РИАМО.

«Согласно части 1 статьи 22 ТК РФ выплата годовой премии является правом, а не обязанностью работодателя, так что порядок и условия премирования трудовым законодательством не регламентируются», — пояснил эксперт.

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Юрист уточнил, что узнать о получении премии можно из приказа по форме Т-11. Чаще всего размер выплаты зависит от итогов года. Работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату до 15 января следующего года.

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