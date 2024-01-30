Деньги 30 января 2024, 13:29 Юрист Алексеев рассказал, что с 1 февраля коллекторов обяжут представляться должникам

Читать 360tv в

С 1 февраля вступают в силу поправки, в которых уточняются способы взаимодействия между коллекторами и должниками. Об этом Lenta.ru рассказал юрист проекта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Он объяснил, что коллектор обязан полностью представиться, сообщить, из какой он организации и по какому вопросу. Кроме того, дать информацию о сумме долга и способах его погашения.

Реклама

«Из новенького — что в принципе уже сложилось — то, что коллектор обязан представиться, указать либо свое имя, либо идентификационный код, который присваивает ему коллекторская организация. Это нужно для того, чтобы сама коллекторская организация могла идентифицировать нарушителя», — отметил юрист.

При этом он добавил, что некорректное поведение, хамство и угрозы, как правило, бывают только от представителей так называемых черных коллекторов.

Авторы: