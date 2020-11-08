Дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своих доходов. По его словам, он зарабатывает около 165 тысяч рублей в месяц, и этого «впритык хватает» на оплату текущих расходов.

В программе «Секрет на миллион» на НТВ ведущая обратилась к Куклачеву: «Говорят, на своих котятах вы сколотили немалое состояние…» И попросила назвать размер заработка.

«Я на это не так смотрю, я живу по-другому — смотрю, что мне надо, — пояснил артист. — Машину надо — я раз машину купил, квартиру надо — я раз квартиру».

По его словам, денег семье хватает: «Я все-таки художественный руководитель, у меня зарплата сейчас хорошая, где-то 120 тысяч».

Также он получает пенсию 45 тысяч, из которых 30 тысяч — это надбавки за звания Заслуженного и Народного артиста.

Куклачев рассказал, что купил трем детям по квартире. Сам он с супругой живет в трехэтажном доме и помогает финансово двум младшим детям. Кроме того, значительная сумма уходит на оплату коммунальных расходов.

«На бензин, на машины. Нужно за квартиры заплатить, за дом заплатить. Это сегодня большие деньги», — пояснил дрессировщик.

«Это нам впритык хватает», — оценил он размер своих доходов.