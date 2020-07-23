Юрий Борисов: проекты РФ в области нефтегазохимии могут увеличить инвестиции в экономику страны
Это заявление было сделано на итоговой коллегии министерства энергетики РФ. Слова Борисова о том, что «Высоким потенциалом обладает нефтегазохимия», приводит oilcapital.ru.
По мнению Юрия Борисова, воплощение в жизнь таких проектов является одним из важнейших потенциальных ресурсов, чтобы нарастить объем инвестиций. Для этого нужно создать условия, способствующие повышению уровня переработки сырья на рынке страны и его следующего передела. При этом будет получена продукции с более высокой добавленной стоимостью.
В своем выступлении он сослался на внесенный в Государственную Думу законопроект, который должен заинтересовать инвесторов вкладываться в новые проекты в области нефтегазохимии. Речь идет о введении обратных акцизов. Вслед за ним сейчас готовятся дополнительные предложения.
rupec.ru приводит оценочные данные, что до 2027 года новые инвестиции в отрасль российской нефтегазохимию могут ориентировочно составить до трех трлн рублей.