Деньги 29 апреля 2023, 01:38 Юань впервые обогнал доллар в трансграничных расчетах Китая Bloomberg: доля юаня в трансграничных расчетах Китая впервые превысила доллар Unsplash

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Китай активно продолжает дедолларизацию, расширяя использование национальной валюты в трансграничных расчетах. Доля юаня в них составила 48% от всех платежей, отметило агентство Bloomberg.

«Доля местной валюты в трансграничных платежах и поступлениях в Китае выросла до рекордно высокого уровня 48% в конце месяца с почти нулевого уровня в 2010 году», — говорится в статье.

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По данным государственной валютной администрации Китая, доля юаня в трансграничных трансакциях впервые в марте превысила долю доллара США. При этом доля американской валюты упала с 83% до 47% за аналогичный период.

Экономист сингапурской финансовой компании DBS Bank Крис Люн указал на ускорение интернационализации юаня, ведь другие страны сейчас ищут альтернативную доллару платежную валюту для диверсификации рисков. По его мнению, уровень доверия к Федеральной резервной системе США сильно снизился.

Ранее сообщалось, что американский доллар вернул себе статус самой торгуемой валюты по Московской бирже, превысив 40% от общего объема операций. По данным «Коммерсанта», 27 апреля объем торговли долларом смог достичь 91 миллиарда рублей.