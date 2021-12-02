Японцам продадут крупнейшую лесную компанию на Дальнем Востоке

Правительство одобрило сделку по продаже японской Iida Group Holdings 75% акций крупнейшей лесной компании на Дальнем Востоке RFP Group, которая является одним из лидеров в России по объемам экспорта леса в страны Азии. Об этом со ссылкой на два источника в кабмине сообщил РБК.

Инвестору, которым выступает крупнейшая компания на рынке деревянного домостроения в Японии, необходимо выполнить ряд условий. В частности, нужно вложить 150 миллионов долларов, вдвое нарастить переработку леса, а также сохранить рабочие места.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями во главе с премьером Михаилом Мишустиным одобрила продажу 75% RFP Group японской Iida Group Holdings 29 ноября, сообщили источники. Глава кабмина перед началом заседания объявил, что на нем рассмотрят 11 заявок от потенциальных инвесторов, которые могут привлечь более 110 миллиардов рублей.

В компании Invest AG, которая является одним из акционеров RFP Group, сообщили РБК, что знают об одобрении сделки на условиях, согласованных властями с инвестором, но пока не получили протокол.

Ранее в США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларов.