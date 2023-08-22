Деньги 22 августа 2023, 07:38 Японский бренд одежды Uniqlo свернул бизнес в России «Ведомости»: бренд Uniqlo отказался от аренды помещений и ушел из России Uniqlo

Читать 360tv в

Ретейлер Uniqlo окончательно свернул бизнес в России, отказавшись от аренды помещений в торговых центрах. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» представители отрасли.

В Москве в торговых комплексах «Атриум» у Курского вокзала и «Европолис» на проспекте Мира на месте Uniqlo заработал магазин Lime, в «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате — Gloria Jeans. Один из партнеров японского бренда сказал журналистам, что ретейлер отказался от аренды торговых площадей. Его слова подтвердили владельцы торговых центров.

Реклама

Фактически компания прекратила работу в России, заявила руководитель ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, и распустила персонал, выплатив по 11 окладов. Однако она не ликвидировала местное юрлицо, а продукцию Uniqlo, как и раньше, можно найти на некоторых маркетплейсах.

Союз торговых центров насчитал в России в августе 10 магазинов Uniqlo из 50, которые работали до марта 2022 года. Все оставшиеся торговые точки закрыты.