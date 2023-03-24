Деньги 24 марта 2023, 08:14 Японский аналитик призвал киевский режим остановить выпуск военных облигаций Аналитик Цутида заявил о рекордном внутреннем долге Украины и его тяжелых последствиях Сайт президента Украины

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Внутренний долг Украины приблизился к 40 миллиардам долларов из-за военных облигаций. Если Центробанк продолжит их выпускать, в стране произойдет рекордный рост темпов инфляции, предупредил в статье JB Press японский аналитик Есукэ Цутида.

Дефицит бюджета по итогам 2022 года, по данным Минфина Украины, превысил показатели предыдущего на 362,5%. Основной причиной стал рост расходов на 65%, сальдо госдолга увеличилось на 52,4%. Больше всего Украина задолжала вовне — киевский режим впал в зависимость от денег Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, США и Евросоюза. Однако по словам японского аналитика, не меньшее значение имеет внутренний долг на сумму 39,6 миллиарда долларов, большая часть которого пришлась на военные облигации.

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«Выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела», — предупредил он.

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Основную массу облигаций на Украине поглотил сам же Центробанк. Есукэ Цутида сказал, что это чревато стремительным ростом инфляции до 35% в 2023 году.

Он добавил, что экономика Украины останется на плаву до тех пор, пока международное сообщество не перестанет оказывать ей финансовую помощь. Однако из-за затягивания конфликта на Западе началась усталость от поддержки. США и Европа не станут повышать суммы, и правительству стоит это учитывать.

Ранее МВФ разрешил киевскому режиму напечатать в первом квартале 2023 года 50 миллиардов гривен в случае временного дефицита внешнего финансирования.