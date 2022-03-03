Япония сообщила о планах заморозить активы еще четырех российских банков

Активы еще четырех российских банков заморозит правительство Японии в ответ на проведение Россией специальной операции на Украине. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на министра финансов Сюнъити Судзуки.

В их число попали банк ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие». Санкции вступают в силу в начале апреля.

Ранее японское правительство заморозило активы трех других банков: ВЭБ.РФ, «Россия» и Промсвязьбанк.

Накануне Евросоюз сообщил, что отключит от международной системы SWIFT семь российских банков.

Руководство SWIFT заявило, что ждет подробных юридических инструкций, в которых прописаны все необходимые действия против банковской системы РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал специальную военную операцию на Украине. Ее главными задачами он назвал полную демилитаризацию и денацификацию Украине. За несколько дней до этого к нему за просьбой о помощи обратились главы Донецкой и Луганской республик. Минобороны страны неоднократно заявляло, что ведет огонь лишь по военной инфраструктуре Украины.