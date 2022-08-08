Япония сохранит долю в «Сахалине-1» и может получить часть в рестуктурированном «Сахалине-2»

Японцы не потеряют свои доли в проекте «Сахалин-1». Сложности возникнут, если они захотят продать свою часть. При этом Для этого они должны написать заявление о том, что хотят получить такие доли при новом операторе. Такое мнение в разговоре с «360» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«С „Сахалином-1“ запрещены любые сделки. Там пока никто ни у кого ничего не забирает. Все остаются при своем, но любые сделки заблокированы», — сказал он.

По его словам, если ExxonMobil (до последнего времени управляла проектом «Сахалин-1» — прим. ред.)хочет кому-нибудь что-то продать, выходя из проекта, то он это сделать не сможет. Сделки будут считать несостоявшимися, незаконными, Россия их не признает, новый покупатель там не сможет работать.

«Если японцы хотят уйти из проекта, они это не сделают. Надо будет согласовывать с Россией, с российским руководством любую сделку. Чтобы мы контролировали, кто, почем, кому продает. Может быть, иностранцев вынудят продать по какой-то условной цене, например за один рубль, российской компании эту долю», — объяснил эксперт.

Он добавил, что если японцы не хотят уходить, то их эта проблема не касается. Они могут сохранять их долю, ее никто не заберет. Япония при определенных условиях может оставить себе и свои доли в другом проекте — «Сахалин-2».

«Был указ президента, в котором было сказано, что происходит переоформление „Сахалина-2“ на российскую юрисдикцию. Раньше там был компания-оператор Sakhalin Energy, она была зарегистрирована на Бермудских островах. Это не позволяет нам полностью контролировать этот проект», — сказал Юшков.

В частности, при всей негативной риторике компания Shell умудрилась вывести дивиденды от проекта за 2021 год.

«В президентском указе написано, что если иностранцы хотят в нем остаться, он и должны написать заявление», — отметил эксперт.

Иностранцы должны написать, что хотят получить такую же долю в новом компании-операторе ООО «Сахалинская энергия», какая была в Sakhalin Energy.

«Если японцы это сделают, то в соответствии с указом президента, им эту долю дадут. Хотя Япония находится в списке недружественных стран. Для японцев это один из самых выгодных источников поставки сжиженного природного газа (СПГ). Хотя доля сахалинского СПГ в японском импорте занимает 10%. Но если сейчас бы они лишились этих 10%, то где-то найти их на рынке было бы крайне сложно. Потому что на рынке дефицит, и эти объемы были бы значительно дороже, чем они у Сахалина получают», — объяснил собеседник «360».

По его словам, для Японии важно сохранить долю в этом проекте. Они боятся, что если они уйдут из проекта, то следующим шагом будет разрыв коммерческих контрактов на поставку газа для Японии.

«Поэтому они опасаются и хотят остаться. На корпоративном уровне им выгодно, потому что этот проект очень выгодный. Потому что он энергоэффективный», — добавил Юшков.

Он уточнил, что из Сахалина в Японию газ доходит в течение суток.

«Думаю, что да (сотрудничество продолжится — прим. ред.), если они все документы правильно заполнят, то им дадут такую же долю, какая у них была в Sakhalin Energy», — заключил эксперт.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна намерена сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1».

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций.