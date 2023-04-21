21 апреля 2023, 16:58
«Яндекс» целиком выкупил долю Uber в общем бизнесе
«Яндекс» выкупил долю Uber в общем бизнесе за 702,5 миллиона долларов
Компания «Яндекс» выкупила всю долю агрегатора такси Uber в группе «Яндекс Такси». Сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов. Об этом заявили в пресс-службе «Яндекса».
«„Яндекс“ выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний „Яндекс Такси“. В результате сделки „Яндекс“ станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — рассказали представители компании.
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Они уточнили, что регуляторы одобрили оформление сделки. Изменения никак не отразятся на функционировании сервисов.
Uber и «Яндекс Такси» создали в России и ряде стран СНГ совместную компанию MLU B.V. в 2018 году. «Яндекс» в начале пути инвестировал в организацию 100 миллионов долларов, Uber в два раза больше — 225 миллионов долларов.
«Яндекс» выкупил у Uber в 2021 году доли в «Яндекс Доставке», «Яндекс Еде» и «Яндекс Лавке» за один миллиард долларов. Также «Яндекс» приобрел у Uber долю в направлении роверов и беспилотных автомобилей.
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