  • «Яндекс» рассказал о последствиях ограничения в компании доли иностранцев

    17 октября 2019, 00:37

    Кирилл Фролов

    Принятие законопроекта о значимых интернет-ресурсах, в которых доля иностранных акционеров ограничивается 20%, превратит «Яндекс» в «угрюмый унылый поисковик». Об этом РБК заявила гендиректор российского отделения компании Елена Бунина.
    «Яндекс» рассказал о последствиях ограничения в компании доли иностранцев

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    Крупным пакетом «Яндекса» владеет его основатель Аркадий Волож. На его пакет приходится около 38%. В 2016 году вместе с семьей бизнесмен получил второе гражданство — Мальты, благодаря инвестициям в эту страну.

    По словам Буниной, приход новых акционеров после принятия закона может спровоцировать отток из «Яндекса» сотрудников. Это поставит крест на новых проектах компании.

    «Мы выдерживаем отток в год, например, 5% сильных сотрудников. Это тяжело, но это восстанавливаемо. А вот если уйдет сильно больше — это не восстановить. Уйдут не в соседний бизнес-центр, а, скорее всего, уедут за рубеж», — заявила глава «Яндекса» в России.

    Она добавила, что из-за этого «новые классные сервисы», над которыми ведется работа, развиваться не будут». В дальнейшем, по ее словам, «компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. «Яндекс» — найдется что-нибудь».

    11 октября на новостях о планах принять закон о значимых сайтах и об отказе «Яндекса» от покупки такси «Везет» акции IТ-компании упали на 20%.