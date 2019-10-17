«Яндекс» рассказал о последствиях ограничения в компании доли иностранцев

Крупным пакетом «Яндекса» владеет его основатель Аркадий Волож. На его пакет приходится около 38%. В 2016 году вместе с семьей бизнесмен получил второе гражданство — Мальты, благодаря инвестициям в эту страну.

По словам Буниной, приход новых акционеров после принятия закона может спровоцировать отток из «Яндекса» сотрудников. Это поставит крест на новых проектах компании.

«Мы выдерживаем отток в год, например, 5% сильных сотрудников. Это тяжело, но это восстанавливаемо. А вот если уйдет сильно больше — это не восстановить. Уйдут не в соседний бизнес-центр, а, скорее всего, уедут за рубеж», — заявила глава «Яндекса» в России.

Она добавила, что из-за этого «новые классные сервисы», над которыми ведется работа, развиваться не будут». В дальнейшем, по ее словам, «компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. «Яндекс» — найдется что-нибудь».

11 октября на новостях о планах принять закон о значимых сайтах и об отказе «Яндекса» от покупки такси «Везет» акции IТ-компании упали на 20%.