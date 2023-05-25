Деньги 25 мая 2023, 17:47 «Яндекс» прокомментировал сообщения о планируемой реструктуризации «Яндекс» получил от инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании РИА «Новости»

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«Яндекс» не принял окончательного решения о потенциальном составе экономических инвесторов после реструктуризации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«„Яндекс“ получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли», — уточнили в сообщении.

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Их уже рассмотрели члены совета директоров компании. Теперь претендентов проверят на соответствие санкционным ограничениям.

В «Яндексе» обратили внимание, что новые инвесторы не получат контроля над компанией. Контроль сохранит за собой менеджмент «Яндекса». Позднее примут окончательное решение о составе инвесторов. В компании подчеркнули, что варианты учитывают интересы всех нынешних акционеров и сотрудников.

Ранее банк ВТБ стал участником консорциума для приобретения доли в «Яндексе». Закрыть сделку запланировали до конца 2023 года.