«Яндекс» прокомментировал слухи о «разводе» со Сбербанком

В «Яндексе» не исключили реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком. Так в компании прокомментировали информацию СМИ о дележке проектов «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги» между Сбербанком и «Яндексом».

«„Яндекс“ рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе «Яндекса» на просьбу прокомментировать информацию о реструктуризации.

В Сбербанке пока информацию о разделе сервисов не прокомментировали.

О разделе проектов сообщил портал The Bell со ссылкой на четырех источников, знакомых с ходом переговоров.

Издание узнало, что «Яндекс» собирается выкупить у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркет», а банк — в «Яндекс.Деньги». Сумму сделки ни один из источников не назвал.

В «Яндекс.Маркете» обеим сторонам принадлежит по 45%, в сервисе «Яндекс.Деньги» Сбербанк владеет долей в 75%, «Яндекс» — 25%.

Сайт также узнал, что «Яндекс» может провести размещение до 5% своих акций, чтобы получить деньги на проекты без участия Сбербанка. Принять участие в размещении могут ВТБ и Millhouse Романа Абрамовича.