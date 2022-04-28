«Яндекс» продаст сервисы «Новости» и «Дзен» VK

Компания «Яндекс» подтвердила сделку с VK о продаже сервисов «Дзен» и «Яндекс Новости». Об этом говорится в ее пресс-релизе.

«„Яндекс“ подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов „Яндекс Новости“ и „Дзен“. Подробные условия сделки будут раскрыты позднее. Сделка должна будет пройти одобрение ФАС», — сказано в сообщении.

Официальных комментариев от VK пока нет. При этом издание Forbes написало, что получило подтверждение этой новости от обеих компаний.

«Яндекс» заявил, что собирается продать «Новости» и «Дзен», еще 18 марта. Представители компании тогда объяснили такое решение желанием сосредоточиться на технологических сервисах (реклама, проекты, беспилотники) и транзакционных услугах (онлайн-торговля, музыка, кино, такси).

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