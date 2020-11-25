«Яндекс» представил новую «умную станцию» с экраном и другие новинки

Компания «Яндекс» 25 ноября представила новую «умную станцию» с собственным экраном. Вместо традиционной конференции был показан фильм с руководителями сервисов, показывающих новинки.

«У новой станции в полтора раза мощнее звук. У нее появился собственный экранчик, очень удобный, на котором показываются эмоции станции, время. Это в действительности удобнее, потому что станция — это часть интерьера», — рассказал управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

Он отметил, что новая станция стала «как бы старшей в линейке», есть самая маленькая, есть обычная и теперь появился «старший брат».

У сервиса «Яндекс Лавка» увеличится площадь складов. В перспективе — сервис будет работать по всей стране. Не исключено, что в некоторых городах вместе с обычными курьерами доставлять заказы будут и роботы-доставщики. Несколько пилотных роверов уже запустили в столице, в районе Малой Дмитровки.