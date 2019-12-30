«Яндекс» подал встречный иск к «Афише»

«Яндекс» обратился в суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Компания Афиша» (учредитель журнала «Афиша», входит в Rambler Group). Таким образом компания ответила на иск «Афиши».

Иск от «Яндекса» зарегистрирован 27 декабря. Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть исковых требований пока не известна — документов пока нет в базе. Ни «Яндекс», ни Rambler комментариев по этой теме не дают. Об этом сообщил ТАСС. Третье лицо в иске — Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ранее «Компания Афиша» направила в Палату по патентным спорам Роспатента требование запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша». В частности, претензии касаются проекта «Яндекс.Афиша», который занимается продажей билетов на концерты, выставки, в театр и другие мероприятия. Палата по патентным спорам рассмотрит этот иск 30 декабря.

По информации Роспатента, товарный знак «Афиша» принадлежит ООО «Компания Афиша». Она является создателем одноименных СМИ. Сначала в России появился журнал «Афиша», а через какое-то время — его онлайн-версия. Известно, что Роспатент зарегистрировал в качестве товарного знака «Яндекс.Афишу» в июне 2019 года.