Деньги 19 июня 2023, 06:52 «Яндекс» оштрафовали за непредоставление данных в ФСБ Мировой суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление информации в ФСБ РИА «Новости»

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Мировой суд в Москве оштрафовал ООО «Яндекс» за повторное непредоставление спецслужбам информации сервиса «Яндекс. Услуги», которая помогла бы в розыске нарушителей и обеспечении нацбезопасности. Компанию обязали выплатить два миллиона рублей, сообщил ТАСС.

В июне 2023 года мировой суд оштрафовал ее за повторное неисполнение обязанности обеспечивать соответствие требованиям к оборудованию и программам для проведения розыска силами госорганов и обеспечения безопасности государства. Речь, по информации агентства, шла о доступе ФСБ к данным сервиса «Яндекс.Услуги».

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Представитель суда сообщила, что судья назначил административный штраф на сумму два миллиона рублей вместо максимальных шести. Приговор обжаловали, и он вступил в законную силу.

Первый штраф за это нарушение на 400 тысяч рублей компания «Яндекс» получила в 2022 году. Тогда защитник заявил, что она технически из-за санкций не смогла исполнить требования российского законодательства — нужно закупить, поставить и настроить импортное оборудование.

В марте прошлого года произошла утечка данных клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором их выложили, и составил протокол.