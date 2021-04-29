«Яндекс» купит «Акрополь» за 1,1 млрд рублей ради банковской лицензии

Компания «Яндекс» заключила сделку о покупке банка «Акрополь». Сумма соглашения составит 1,1 миллиарда рублей. Из них 75 миллионов рублей — это премия к капиталу за покупку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Компания получит универсальную банковскую лицензию, а также дилерские, брокерские депозитарные лицензии.

«Наличие лицензий позволит „Яндексу“ развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров», — отметили в «Яндексе».

Там добавили, что свыше 85% активов «Акрополя» — высоколиквидные инструменты, в том числе денежные средства, средства на счетах в ЦБ, государственные облигации. «Акрополь» не имеет филиалов. Сделку закроют после согласования в Банке России. «Яндекс» подал заявку в Центробанк 28 апреля.

«Яндекс» вел переговоры по слиянию с TCS Group, которая владеет Тинькофф банком. Об этом стало известно в конце сентября 2020 года. Стороны достигли предварительного соглашения, по которому IT-компания собиралась заплатить 5,48 миллиарда долларов за все акции TCS Group. Однако переговоры остановили в середине октября. Стороны не смогли договориться об окончательных условиях покупки.