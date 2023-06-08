Деньги 08 июня 2023, 14:11 «Яндекс» добился отмены решения об исключении своих акций из оборота на NASDAQ «Яндекс» добился отмены делистинга своих акций на бирже NASDAQ РИА «Новости»

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Американская биржа NASDAQ удовлетворила протест «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций данной компании. Информация появилась на сайте «Яндекса».

«Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги „Яндекса“ продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе», — указали в сообщении.

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Акции «Яндекса» сейчас торгуются на Московской биржи в обычном режиме, уточнил RT. Российская компания получила уведомление о делистинге своих ценных бумаг на NASDAQ в марте.

Такое же решение приняли и в отношении акций HeadHunter, Ozon, QIWI на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вышеуказанные биржи еще в феврале 2022 года остановили на время торги ценными бумагами этих организаций.

Компания Ozon на этой неделе заявила, что комиссия NASDAQ не изменила в отношении нее свою позицию. Представители онлайн-магазина подчеркнули, что будут и дальше оспаривать решение биржи. Об этом написал РБК.