Ямальцы рассказали о своих зарплатных ожиданиях

Крупная онлайн-платформа по поиску работы провела опрос о зарплатных ожиданиях среди населения. Оказалось, что ожидания жителей Ямала довольно высоки, написал сайт «Ямал-Регион».

Средняя зарплата, на которую рассчитывают ямальцы при трудоустройстве — 67 тысяч 700 рублей. При этом, согласно статистике, средняя зарплата по стране составляет около 50 тысяч.

Однако 41% респондентов отметили, что готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.