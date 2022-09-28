Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год | 360°

Деньги 28 сентября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год Ялтинский международный экономический форум перенесли на второй квартал 2023 года РИА «Новости»

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Ялтинский международный экономический форум опять перенесли — на второй квартал 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что подписал такое распоряжение.

В документе 2020 года конкретизировали пункт о сроках — вместо «более позднего» указали второй квартал 2023 года.

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«О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно», — написал Аксенов.

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Шестой по счету Ялтинский международный экономический форум переносили несколько раз. Сначала организаторы хотели провести его в 2020 году, однако отменили из-за пандемии. В 2021 году эпидобстановка еще не пришла в норму, поэтому решили отложить мероприятие на год. Власти рассчитывали провести ЯМЭФ в четвертом квартале. Причину нового переноса глава Крыма уточнять не стал.

Несмотря на это, подготовленные к форуму инвестиционные соглашения подписали еще в 2021 году. По данным ИА «Крыминформ», объем вложений должен был составить 40 миллиардов рублей.

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