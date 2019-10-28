«Ялта должна развиваться как морской курорт»: в Союзе туриндустрии оценили создание игорной зоны в Крыму

Благодаря игорной зоне «Золотой берег», которую должны построить в Крыму, на полуостров вряд ли хлынут огромные потоки туристов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал в беседе с «360» этот сегмент сервиса «специальным и достаточно узким».

Аналогичная зона уже существует в Краснодарском крае, подчеркнул Барзыкин. Речь идет о «Красной поляне», открытой в Адлеровском районе Сочи.

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«Да, люди приезжают, играют в казино, налоги получает [государство] от этой деятельности. Но не сказать, что это генерирует огромные потоки. Большая часть приезжает на лыжах кататься или в рекреационных целях», — заметил вице-президент РСТ.

Подобные зоны, по его словам, расширяют спектр туристических продуктов и сервисов и должны быть обособлены, чтобы не мешать отдыхающим. Они преподносятся либо как дополнительная, либо как самостоятельная услуга и немало приносят «в финансовом и налоговом направлениях».

«Сказать, что Ялта превратится в игорный центр, — навряд ли. Ялта была и должна развиваться как морской климатический курорт, круизный центр, культурно-познавательное направление и прочее», — заключил Юрий Барзыкин.

Игорную зону «Золотой берег» планируют построить в поселке Кацивели, который расположен в 20 километрах от Ялты.