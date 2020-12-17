Росстат сообщил о подорожании яиц и огурцов

Огурцы выросли в цене в среднем на 13,3%, помидоры — на 6,2%, сказано в отчете ведомства.

За семь дней с 8 по 14 декабря в 34 регионах страны цены на яйца увеличились на 2,5-4,9%, в 30 субъектах Федерации — на 5,0% и более.

Подсолнечное масло заметно подорожало в 16 регионах — на 3,0-13,9% по сравнению с прошлой неделей. Еще в 38 субъектах рост составил 1,1-2,9%. В десяти регионах цены на подсолнечное масло либо не менялись, либо снизились на 0,1-4,8%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию Росстат оценивает в 3,2%. Неделей ранее цены на овощи выросли на 2,4%. В том числе с 1 по 7 декабря огурцы подорожали на 11,2%, томаты — на 5%.

На отчетной неделе картофель стал дороже на 2,5% (с 1 по 7 декабря рост составил 2,3%), белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки выросли в цене примерно на 1%.